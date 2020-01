Meghan Markle cerca un agente a Hollywood: ritorno imminente sul set? (Di venerdì 31 gennaio 2020) Meghan Markle goes to Hollywood? Sembrerebbe di sì, stando a quanto pubblicato dal DailyMail che cita alcune dichiarazioni affidate da 'insiders' a US Weekly. La duchessa del Sussex, non più Altezza Reale dalla prossima primavera, starebbe infatti attivamente cercando un agente che la rappresenti in quel di Hollywood: potrebbe trattarsi di un segno concreto di un ritorno sui set dopo il passo indietro dai doveri della Famiglia Reale annunciato dal Principe Harry a inizio anno.Meghan Markle cerca un agente a Hollywood: ritorno imminente sul set? 31 gennaio 2020 19:47. blogo

