Mazara del Vallo, ammazzata di botte dal marito: lo aveva denunciato più volte (Di venerdì 31 gennaio 2020) aveva denunciato più volte l'uomo che l'ha uccisa di botte. Rosalia Garofalo, la donna che è stata trovata cadavere nel suo letto dopo 72 ore di percosse selvagge, aveva denunciato (e in due occasioni ritirato la denuncia). Vicini e conoscenti sapevano da tempo che nella casa in via Calipso dove sono avvenuti i fatti avvenivano abusi e maltrattamenti. fanpage

