Matteo Alessandroni GFV per il bello e tenebroso si mette male, lei lo accusa: “Morto di fama” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Matteo Alessandroni entra nella casa del Grande Fratello Vip e si dice single ma una donna invece racconta un’altra versione dei fatti… Da qualche giorno è entrato nella casa del Grande Fratello vip Matteo Alessandroni. Il super boy del Grande Fratello Vip, è noto soprattutto per la sua bellezza e anche perché in passato Carmen Di Pietro ha sostenuto di aver avuto un flirt con lui che, invece ha assolutamente negato il rapporto. Nella diretta di lunedì 17 gennaio, Alfonso Signorini ha annunciato l’arrivo di Matteo in casa dopo che molte donne si erano lamentate perché c’erano ragazzi non proprio intraprendenti all’interno della casa più spiata d’Italia. Adesso invece, il ragazzo, entrato in casa insieme a Gianluca Irpino e Jacopo Poponcini deve fare in modo che le donne possano divertirsi e soprattutto, non lamentarsi più dell’atteggiamento ... kontrokultura

