Matilda | la bambina con poteri telecinetici torna in un film Sony/Netflix (Di venerdì 31 gennaio 2020) Matilda, la bambina dotata di superpoteri protagonista del libro di Roal Dahl, tornerà al cinema e su Netflix in un nuovo film Nel 1988, l'autore Roald Dahl ha pubblicato Matilda, un libro su una ragazza eccezionalmente intelligente che sviluppa poteri telecinetici, ostacolando la sua prepotente e malvagia direttrice.

