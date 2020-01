MateBook X Pro 2019, l’ultrabook Huawei arriva in Italia a 1699 euro (Di venerdì 31 gennaio 2020) arriva finalmente anche in Italia il MateBook X Pro 2019, erede naturale dell’apprezzatissima edizione 2018 dell’ultrabook firmato Huawei. Come per il vecchio modello, anche questo è un portatile leggero e sottile di fascia medio-alta, equipaggiato con Windows 10 e pensato per concorrere direttamente con soluzioni tipo Dell XPS 13 e ovviamente MacBook Pro da 13 pollici. Certo, il prezzo non è alla portata di tutti, ma tutto sommato è interessante visto la qualità offerta, sia in termini di realizzazione che di potenza di calcolo e versatilità. Partiamo dall’aspetto come sempre. MateBook X Pro si presenta infatti molto bene, con un design attuale e pulitissimo, con un elegante corpo in metallo dalle finiture sabbiate a taglio diamantato e uno spessore di appena 14,6 mm con un peso di 1,33 kg. Presenti due porte USB-C (di cui una Thunderbolt 3) e una USB-A 3.0, senza ... ilfattoquotidiano

Noovyis : (MateBook X Pro 2019, l’ultrabook Huawei arriva in Italia a 1699 euro) Playhitmusic - - AlessiaVigani : RT @androidworldit: Huawei MateBook X Pro, D14 e D15 sbarcano in Italia: multi-schermo con smartphone, ricarica rapida, FullView Display ht… - infoitscienza : Huawei lancia i nuovi Matebook X Pro 2019 e MateBook D 14/15? -