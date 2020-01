Mario Martone, film su Eduardo Scarpetta: via alle riprese di Qui rido io (Di venerdì 31 gennaio 2020) Sono iniziate le riprese di ‘Qui rido io’, il nuovo film di Mario Martone sul re dei comici napoletani, il grande attore e commediografo Eduardo Scarpetta, che sara’ interpretato da Toni Servillo. Le riprese del film si svolgono in questi giorni al Teatro Valle, storico teatro romano in cui nel 1889 debutto’ ‘Miseria e Nobilta”. Dopo una prima parte a Roma, il set si spostera’ a Napoli. Scarpetta, che fu padre naturale di Titina, Eduardo e Peppino De Filippo, dedico’ tutta la sua vita al teatro, realizzando opere che sono diventate dei classici intramontabili, come ‘Miseria e Nobilta”. Ottenne straordinari successi e fu protagonista della celebre disputa con Gabriele D’Annunzio per ‘Il figlio di Iorio’, parodia dell’opera del Vate, che fu oggetto di un memorabile processo. Il film, scritto da Mario ... ildenaro

rep_napoli : Edoardo Scarpetta secondo Mario Martone, al Teatro Valle le riprese di 'Qui rido io' [aggiornamento delle 16:29] - fisco24_info : Ciak per film Mario Martone 'Qui Rido Io' con Servillo: sul re dei comici napoletani, Eduardo Scarpetta - AlexSavoia : Iniziate le riprese di “Qui Rido Io”, film di Mario Martone sull’attore e commediografo Eduardo Scarpetta, interpre… -