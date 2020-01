Margot Robbie: Harley Quinn e il Joker di Joaquin Phoenix, ecco cosa succederebbe se si incontrassero (Di venerdì 31 gennaio 2020) Margot Robbie rivela cosa accadrebbe se la sua Harley Quinn e il Joker di Phoenix si incontrassero: 'Lo farebbe uscire totalmente di senno', svela la star di Birds of Prey. Margot Robbie a.k.a. la Harley Quinn cinematografica che vedremo presto di nuovo in azione in Birds of Prey spiega come andrebbero le cose se il suo personaggio e il Joker di Joaquin Phoenix dovessero mai incontrarsi sul grande schermo. In un'intervista con Capital FM durante il tour promozionale di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), l'interprete del personaggio titolare del film risponde alla domanda del giornalista su come sarebbe un eventuale interazione tra la sua Harley Quinn e il Joker di Todd Phillips interpretato da Joaquin Phoenix: "Credo che i due personaggi esistano in due mondi ... movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Margot Robbie: Harley Quinn e il Joker di Joaquin Phoenix, ecco cosa succederebbe se si incontrassero… - giuuk : Margot Robbie esplosiva in reggiseno di piume nero alla première di Birds of Prey - strangerpizzah : #OscarNoms Migliore Attrice non Protagonista Laura Dern - Storia di un Matrimonio Margot Robbie - Bombshell Sca… -