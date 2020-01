Marco Balestri: “Ho rischiato di avere un ictus per il viagra” (Di venerdì 31 gennaio 2020) A Mattino Cinque Marco Balestri si è lasciato sfuggire una piccante confessione sul suo passato: l’opinionista avrebbe assunto il viagra ma purtroppo gli effetti per lui non sarebbero stati quelli sperati. Marco Balestri: l’esperienza col viagra Marco Balestri ha confessato al salotto di Federica Panicucci che una volta, a causa del viagra, avrebbe creduto che gli stesse per venire un ictus: “Poco alla volta sentivo caldo, mi sono specchiato ed ero tutto rosso, mi è venuto un cerchio alla testa ma ero con lei… sudavo e mi sono detto ‘mi verrà un ictus e ci rimango secco’”, ha dichiarato l’opinionista, che da allora avrebbe deciso di non assumere più la pillola blu visto l’effetto negativo sperimentato. “Mai più un’esperienza così” Ascoltate l’esperienza traumatizzante di @Balestritweet notizie

