Marcia per la legalità, L@P Asilo incalza Mastella (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSulla mancata partecipazione del sindaco Clemente Mastella alla Marcia di Libera, a intervenire è il L@P Asilo 31. Che scrive: "Il Sindaco Mastella si è detto dispiaciuto per non aver partecipato alla Marcia indetta da Libera al Rione Libertà a causa di una laringite. Avrebbe potuto delegare un consigliere comunale o un assessore a rappresentare il Comune di Benevento se riteneva così importante questa iniziativa. Cosi non è stato. Mastella ripete da diversi giorni di aver per prima denunciato i rischi di infiltrazione malavitosa nel voto del 2016, eppure è emerso da alcune intercettazioni che un suo consigliere comunale era rammaricato per non aver ricevuto i voti richiesti e promessi da un clan locale. Se Mastella già sapeva perchè ha comunque governato in questi anni con l'appoggio di chi aveva chiesto voti alla criminalità organizzata? La ...

