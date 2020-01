Manchester United, colpo di mercato sul gong: preso l’attaccante Ighalo (Di sabato 1 febbraio 2020) Il Manchester United dopo aver preso il portoghese Bruno Fernandes ha chiuso la trattativa con lo Shanghai Shenhua per l'attaccante Odison Ighalo, ex giocatore di Udinese e Cesena. Il nigeriano è stato preso in prestito e prende di fatto il posto di Marcus Rashford che starà fuori almeno due mesi. fanpage

