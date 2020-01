Maltempo Liguria: firmato decreto di approvazione del piano di riparto dei fondi (Di venerdì 31 gennaio 2020) È stato firmato oggi dal presidente della Regione Liguria e commissario straordinario per l’emergenza Maltempo dell’autunno 2018 Giovanni Toti il decreto di approvazione del piano di riparto dei fondi di protezione civile per l’annualità 2020, per complessivi 142 milioni di euro. Le risorse sono destinate a 127 Comuni liguri, alle tre Province e alla Città metropolitana di Genova per realizzare 299 interventi di difesa del suolo, tra cui cinque interventi di competenza regionale, sulla base delle priorità indicate dagli Enti locali. Il piano verrà inviato al Dipartimento nazionale della Protezione civile per il via libera definitivo. “Oggi, con la firma di questo decreto – afferma il presidente Toti –, manteniamo la promessa fatta ai sindaci di dare il via libera entro gennaio ai nuovi interventi per il 2020 che andranno resi cantierabili entro il prossimo mese di ... meteoweb.eu

