Maltempo: dalla Toscana 100mila euro per le domande dei danni ai privati (Di venerdì 31 gennaio 2020) Ammontano a 100mila euro le risorse che la Regione Toscana destinera’ ai Comuni di Certaldo e Gambassi Terme, in provincia di Firenze, per i danni subiti dai privati a causa del Maltempo di fine luglio 2019. A dicembre, spiega una nota, le amministrazioni comunali hanno inviato agli uffici della Regione le richieste arrivate dai cittadini che avevano avuto danneggiamenti. Solo Gambassi Terme e Certaldo hanno avuto domande presentate da privati, spiega una nota, e dunque solo per i due Comuni sono stati attivati finanziamenti. Dopo i nubifragi di luglio le sole province di Arezzo e Siena si erano viste riconoscere lo stato di emergenza nazionale, potendo accedere di conseguenza ai relativi rimborsi. La Regione si era percio’ attivata per garantire un ristoro anche agli altri territori esclusi. “Siamo soddisfatti del lavoro svolto – commenta l’assessore ... meteoweb.eu

