Mainz-Bayern Monaco, Bundesliga: pronostici e formazioni (Di venerdì 31 gennaio 2020) Mainz-Bayern Monaco è una delle cinque partite della ventesima giornata di Bundesliga in programma sabato pomeriggio alle 15.30: probabili formazioni, pronostici e la diretta in tv e in streaming. Mainz – Bayern Monaco sabato ore 15:30 Nelle ultime due edizioni della Bundesliga, il Bayern Monaco è stato protagonista di una partenza difficile, ma poi è riuscito a conquistare il titolo nazionale. Anche l’inizio dell’attuale stagione ha proposto svariate difficoltà al club bavarese, che adesso sta provando a compiere una nuova rimonta. La scelta di puntare su Hans-Dieter Flick al posto di Niko Kovac, il cui esonero era diventato praticamente inevitabile, si è rivelata positiva. Il Bayern occupa la seconda posizione della classifica del massimo campionato tedesco, è a un solo punto di distanza dal Lipsia, arriva da sei vittorie ... ilveggente

infobetting : Mainz 05-Bayern Monaco (sabato ore 15:30): formazioni, quote, pronostici -