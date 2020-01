Magistrati indagati per corruzione, la procura chiede 10 anni e 8 mesi e confisca di 2,4 milioni per l’ex pm Savasta. 4 anni per Dagostino (Di venerdì 31 gennaio 2020) Una condanna a 10 anni e 8 mesi di reclusione, oltre alla confisca di beni per 2,4 milioni di euro. È la richiesta della procura di Lecce per l’ex pm tranese Antonio Savasta nel corso del processo con rito abbreviato in corso davanti al gup del Tribunale salentino sul “sistema Trani”, con accuse di sentenze pilotate in cambio di mazzette avvenute tra il 2014 e il 2018. Savasta fu arrestato nel gennaio 2019 assieme al collega Michele Nardi: associazione per delinquere, corruzione in atti giudiziari, falso ideologico e materiale sono i capi d’accusa. Chiesta la condanna anche per l’altro ex pm tranese Luigi Scimé (4 anni e 4 mesi), per l’avvocato Ruggiero Sfrecola (4 anni e mesi 4) e per l’avvocato Giacomo Ragno (2 anni e 8 mesi). Un’altra richiesta di 4 anni di reclusione riguarda l’imprenditore Luigi Dagostino, ex socio di Tiziano Renzi, il padre del leader ... ilfattoquotidiano

