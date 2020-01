Maga fermata all’aeroporto di Malpensa: nella valigia aveva cinque chili di cocaina (Di venerdì 31 gennaio 2020) Una donna portoghese di 45 anni è stata arrestata dalla guardia di finanza all'aeroporto di Malpensa. Si è presentata come Maga, ma in valigia trasportava oltre 200 ovuli contenenti circa cinque chili di cocaina. A fiutare la droga è stata Benny, cane antidroga in servizio in aeroporto. Per la Maga 45enne sono scattate le manette. fanpage

