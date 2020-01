Madonna annulla altri concerti, si scusa con i fan e spiega il motivo: la lettera (Di venerdì 31 gennaio 2020) Niente da fare, non c’è pace per Madonna, che è stata costretta ad annullare altre date dello sfortunato Madame X Tour. Prima in USA, poi in Portogallo e adesso salteranno dei concerti anche nella leg londinese. La regina del pop questa volta si è scusata personalmente con i suoi fan ed ha spiegato come mai è costretta a cancellare delle date. “Un messaggio per tutti i miei fan: Come tutti sapete, ho avuto diversi infortuni e ho dovuto annullare degli spettacoli per concedermi il tempo di riprendermi. Per non farvi avere brutte sorprese, voglio farvi sapere in anticipo che annullerò 2 spettacoli il 4 e l’11 febbraio al Palladium di Londra. Perché fare 3 spettacoli di fila è troppo per il mio corpo e in effetti i miei dottori insistono che mi prenda un giorno libero dopo ogni spettacolo ma credo che riuscirò a farcela se faccio 2 spettacoli, poi mi riposerò! È un ... bitchyf

DrApocalypse : #Madonna annulla altri DUE concerti a Londra: cancellate le tappe del 4 e 11 febbraio - eleonora1684 : A me più #Madonna non annulla tutto più mi rode il culo, pensa te. #MadameXTour - erreelleerre : @Mymagneticheart @Mareske_ Sì sì, il segno che se Madonna mi annulla il concerto mi faccio brillare sotto la Tour Eiffel!! -