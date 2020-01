Maddaloni, gli studenti del “Villaggio” ricordano San Giovanni Bosco (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMaddaloni (Ce) – Come da tradizione, anche quest’anno, immancabilmente, il Villaggio dei Ragazzi ha ricordato il Santo assurto per volontà del fondatore, Don Salvatore d’Angelo, a protettore della Fondazione. Questa mattina, dunque, nel giorno che la Chiesa gli ha dedicato, il “Villaggio” ha omaggiato Don Bosco, uomo di Dio che visse con assoluta autenticità l’amore per i giovani indigenti del suo tempo. Per l’occasione, nella Chiesa ubicata all’interno dell’Ente, Santa Maria della Pace, si è celebrata una Santa Messa in ricordo di un uomo dalle virtù straordinarie, del cui sistema educativo Don Salvatore era fervido assertore. Il rito eucaristico è stato celebrato da don Antonio Tarvisio, parroco della Chiesa di Santa Sofia (Maddaloni) ed ex allievo dell’Opera maddalonese. Durante ... anteprima24

