M5s espelle 6 parlamentari ma quattro avevano già lasciato gruppo (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il senatore Alfonso Ciampolillo e i deputati Nadia Aprile, Flora Frate, Michele Nitti, Santi Cappellani, Massimiliano De Toma. Sono i sei parlamentari espulsi dal Movimento 5 stelle dal collegio dei probiviri. I deputati Aprile, Nitti, Cappellani e De Toma tuttavia avevano già lasciato il gruppo pentastellato alla Camera, iscrivendosi al Misto nell'ultimo mese. "Rendicontare le spese e restituire le eccedenze dei nostri stipendi - si legge nel post sul blog delle stelle che decreta l'espulsione - è per noi un onere e un onore. Un chiaro impegno preso coi cittadini fin dalla nascita del MoVimento 5 Stelle, un approccio più sobrio alle istituzioni. L`idea di una politica capace di spendere il denaro pubblico con la stessa oculatezza di chi spende il denaro proprio. Il percorso iniziato ad inizio novembre per la regolarizzazione di rendicontazioni e restituzioni degli eletti in Parlamento, ... ilfogliettone

