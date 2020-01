M5S canta vittoria: “A Salerno mai più cittadini di serie A e serie B” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Conferenza stampa del Movimento 5 Stelle in merito al ricorso al TAR sugli Istituti di Partecipazione Popolare. “Grazie al Movimento 5 Stelle e al Meetup Amici di Beppe Grillo Salerno adesso non ci sono più cittadini di serie A e di serie B” ha detto il parlamentare Andrea Cioffi. “Rivendichiamo il diritto di tutti i cittadini salernitani alla partecipazione nella vita politica di questa città. Il Consiglio Comunale aveva di fatto inibito tale possibilità ai cittadini che non erano residenti a Salerno da almeno cinque anni, ancorché iscritti nelle liste elettorali dello stesso Comune. I magistrati riconoscono, in questo, una limitazione del diritto civico di partecipazione all’amministrazione delle comunità locali che è garantito indistintamente a tutti i cittadini dallo Statuto comunale e prima ancora dalla Costituzione e dalla legge. Al ... anteprima24

