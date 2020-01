M5S: 6 espulsi, al Senato via solo Ciampolillo, ‘graziato’ Giarrusso (Di venerdì 31 gennaio 2020) Roma, 31 gen. (Adnkronos) – Sei espulsioni, 5 alla Camera, una solo al Senato, dove viene allontanato Alfonso Ciampolillo, mentre viene ‘graziato’ il Senatore ribelle Mario Michele Giarrusso, stando al post pubblicato sul blog delle Stelle. espulsi alla Camera -per il dossier ‘morosi’- Nadia Aprile, Flora Frate, Michele Nitti, Santi Cappellani, Massimiliano De Toma, al grido di ‘chi non rispetta le regole viene allontanato’.“Rendicontare le spese e restituire le eccedenze dei nostri stipendi è per noi un onere e un onore – si legge nel post che accompagna i ‘cartellini rossi’ – Un chiaro impegno preso coi cittadini fin dalla nascita del MoVimento 5 Stelle, un approccio più sobrio alle istituzioni. L’idea di una politica capace di spendere il denaro pubblico con la stessa oculatezza di chi spende il ... calcioweb.eu

