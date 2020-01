Lutto nel mondo della tv | è morto Antonino Riccardo Luciani Il cordoglio di parenti e

Lutto nel mondo della tv : muore Marj Dusay - star della soap Sentieri : Piange il mondo dello spettacolo. Marj Dusay, celebre volto della soap opera Sentieri, è morta nella sua casa di New York per cause naturali. Lo ha annunciato sui social la figlia Elizabeth dedicandole un dolcissimo ricordo. L’attrice televisiva, amatissima in Italia e in America, aveva 83 anni. Addio a Mary Dusay, il ricordo della figlia Una carriera costellata di successi quella di Mary Dusay, che si è spenta a 83 anni martedì scorso. ...

Morto il padre di Emanuela Pantani : Lutto nel mondo della boxe : lutto nel mondo della boxe italiana. È Morto il padre della campionessa Emanuela Pantani. La notizia è stata diffusa dalla Federazione Pugilistica Italiana e dal suo presidente Vittorio Lai. I funerali si svolgeranno venerdì 31 gennaio presso la Chiesa dell’Addolorata a Gorarella, in provincia di Grosseto. Morto il padre di Emanuela Pantani Il Presidente FPI Vittorio Lai, a nome e per conto di tutto il mondo pugilistico nazionale, fa le ...

Lutto nel mondo del giornalismo. Loredana aveva soltanto 44 anni : Loredana Guida è morta. La donna aveva solo 44 anni ed era un’insegnante e una giornalista. La donna se n’è andata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento dopo avere contratto la malaria. L’insegnante era appena tornata da un viaggio in Nigeria. La giornalista, firma del Giornale di Sicilia e di Agrigentonotizie, da qualche anno anche insegnante a Canicattì, aveva approfittato delle vacanze natalizie per ...

Padre in Lutto torna nella casa in cui ha trovato i 3 figli morti : Un Padre ancora in lutto per la morte dei suoi 3 figli ha fatto ritorno nella casa in cui ha trovato i loro cadaveri ricevendo l’abbraccio degli amici. Venerdì scorso Andrew McGinley ha fatto ritorno nella sua casa di Newcastle dopo un’intensa giornata di lavoro (fa il tassista) ed ha trovato la moglie fuori dall’appartamento […] L'articolo Padre in lutto torna nella casa in cui ha trovato i 3 figli morti è apparso prima ...

Lutto nel mondo della tv - la famosa attrice è scomparsa. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo : Marsha Kramer se n’è andata. Lutto nel cast di “Modern Family”. L’attrice americana, protagonista della popolare sitcom dove vestiva i panni dell’assistente di Jay Pritchett (Ed O’Neill), titolare di un’azienda di armadi, è morta. La donna è scomparsa venerdì scorso all’età di 74 anni. L’annuncio della morte, riportato da “The Hollywood Reporter”, è stato dato dal direttore del casting della serie tv “Modern Family”, Jeff Greenberg. Su Twitter, ...

Lutto nel mondo del basket : Kobe Bryant è morto in un incidente in elicottero - si è schiantato e ha preso fuoco : Kobe Bryant, ex campione di basket dei Los Angeles Lakers, è morto in un incidente in elicottero. Tutti coloro che erano a bordo del velivolo hanno perso la vita. Lo scrive il sito americano Tmz. Tra le vittime non ci sarebbe la moglie di Bryant, Vanessa. A riportare la notizia è il sito Tmz. Il 41enne, leggendaria guardia dei Lakers, era a bordo del suo elicottero privato con almeno altre tre persone più il pilota, quando il velivolo si è ...

Lutto nel cast della serie "Modern Family" : è morta l’attrice Marsha Kramer : Lutto nel cast di “Modern Family”. È morta l’attrice americana Marsha Kramer, protagonista della popolare sitcom dove vestiva i panni dell’assistente di Jay Pritchett (Ed O’Neill), titolare di un’azienda di armadi. La donna è scomparsa venerdì scorso all’età di 74 anni.L’annuncio della morte, riportato da “The Hollywood Reporter”, è stato dato dal ...

Lutto nel mondo del calcio : aveva soltanto 25 anni e grande carriera che lo aspettava. È morto prima della partita : Lutto atroce nel mondo del calcio: Jordan Sinnott è morto a 25 anni per una violenta rissa. La notizia del decesso del calciatore ha causato sgomento nel calcio inglese, in particolare in quella fetta di “football” dilettantistico che rappresentava il mondo nel quale l’ex calciatore dell’Ahalifax Town Fc era stato tante volte protagonista. È stata una nota ufficiale dello stesso club ad annunciare la triste notizia e, al tempo stesso, la ...

Lutto nel mondo del calcio - morto un ex Nazionale finalista a due Mondiali : ennesima vittima della Sla [NOME] : L’ex Nazionale olandese Robbie Rensenbrink è morto all’età di 72 anni. Lo ha annunciato l’agenzia Belga, citando l’ex compagno di squadra Jan Mulder. Rensenbrink soffriva di atrofia muscolare progressiva, una variante della Sla. E’ stato tra i protagonisti dell’Olanda negli anni 70 finalista della Coppa del mondo nel 1974 e nel 1978. Rensenbrink ha inoltre vestito la maglia dell’Anderlecht. Con la ...