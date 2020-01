Luna Nera: arriva su Netflix la terza serie originale italiana ambientata nell’epoca della caccia alle streghe (Di venerdì 31 gennaio 2020) Luna Nera - Netflix Una giovane levatrice, accusata di stregoneria, in fuga per non finire sul rogo. Oggi Netflix ha rilasciato Luna Nera, la terza serie italiana – dopo Suburra e Baby – prodotta dalla piattaforma streaming. ambientata nel XVII secolo, la storia si concentrerà su un gruppo di donne emarginate dalla società per via di un forte sospetto sul loro conto: sono forse delle streghe? Strutturata in sei episodi, la prima stagione della nuova produzione avrà come protagonista l’attrice Antonia Fotaras. Luna Nera: trama e anticipazioni Ade (Antonia Fotaras), 16 anni, è una levatrice. Molto brava nel suo lavoro, la ragazza si troverà a dover scappare quando, in seguito alla morte di un neonato, verrà accusata di stregoneria, motivo per cui gli abitanti della sua cittadina la condanNeranno al rogo. Al termine di un lungo peregrinare, Ade verrà così accolta in un ... davidemaggio

ahoyysteve : Stasera inizio Luna Nera su Netflix e spero non sia una trashata - GMass4cre : Luna Nera ha tutto le carte in regola per essere una delle poche serie italiane fatte a verso, speriamo bene @NetflixIT - silentccries : non mi esprimo ancora su luna nera ma nina fotaras quanto è bona -