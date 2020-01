Luigi's Mansion 3 raggiunge il traguardo di 5,37 milioni di copie vendute (Di venerdì 31 gennaio 2020) Nell'ultimo periodo le classifica di vendite di casa Nintendo sono state dominate da Pokémon Spada e Scudo, tuttavia le cose sono andate molto bene anche per Luigi's Mansion 3, che ha da poco raggiunto il traguardo di 5,37 milioni di copie vendute.Durante l'ultima riunione finanziaria, Nintendo ha dichiarato che le vendite del gioco (nelle prime 9 settimane dal lancio) hanno surclassato quelle del suo predecessore, ovvero Luigi's Mansion: Dark Moon (pubblicato nel 2013 su Nintendo 3DS). Il gioco è quindi salito ai primi posti delle classifiche superando titoli come Super Mario Maker 2 e The Legend of Zelda: Link's Awakening."Aiuta il riluttante eroe Luigi a salvare Mario e amici in un'avventura da brividi: Luigi's Mansion 3 per Nintendo Switch! Tu e un amico potrete esplorare insieme gli strambi piani di un hotel infestato in coop locale, affrontando dispettosi spettri e risolvendo ... eurogamer

