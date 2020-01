L’origine del Coronavirus: da dove viene l’epidemia che spaventa il mondo (Di venerdì 31 gennaio 2020) L’origine del Coronavirus Qual è l’origine del Coronavirus? Da dove viene l’epidemia che ha sconvolto la Cina e poi in tutto il resto del mondo? La domanda se la sono posti in molti e la risposta non è semplice. Si è parlato della macellazione di animali selvatici vivi al mercato cittadino di Wuhan, di condizioni igieniche precarie, di pipistrelli. Ma la verità sull’origine del virus non c’è ancora. Erano i primi giorni di gennaio quando hanno iniziato a circolare le prime voci relative ai casi di polmonite in Cina. Le somiglianze tra l’agente patogeno Wuhan novel Coronavirus (nCoV) e il virus responsabile dell’epidemia nota come il nome di Sars, scoppiata nel 2002 a Hong Kong, sono lampanti: stessi sintomi, stesso decorso della malattia, stessa correlazione con un mercato di animali vivi. Se allora ci sono voluti mesi prima di identificare la causa dell’epidemia, ... tpi

