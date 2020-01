L'Oms non ha dubbi: "Emergenza globale". Cina sempre più sola (Di venerdì 31 gennaio 2020) Luigi Guelpa Allerta per il Coronavirus in tutto il mondo Impermeabili al posto dei camici e sacchetti dell'immondizia come copriscarpe. Le immagini che arrivano da Wuhan, città epicentro dell'epidemia dal nuovo coronavirus della polmonite, sono impietose e allarmanti. Medici e infermieri si attrezzano con mezzi di fortuna per far fronte al virus, ma la carenza di forniture mediche rischia di far salire ulteriormente il numero dei morti. Perciò, dopo giorno in cui si attendeva un segnale, l'Oms alla fine ha deciso di dichiarare il coronavirus «un'Emergenza sanitaria globale». Secondo i dati forniti dal ministero della Salute di Pechino, i casi confermati sarebbero 7.830 e i decessi 170. Sono 12mila i casi sospetti e, tra i malati, 1.370 figurano in gravi condizioni. Solo 139 sono invece le persone dimesse dalle strutture ospedaliere del Paese dopo la guarigione. Soltanto ... ilgiornale

