Lombardia, la Regione ripristina i fondi per i disabili gravissimi dopo il taglio. Ma la delibera vale solo per gennaio (Di venerdì 31 gennaio 2020) La Giunta della Regione Lombardia ha fatto un parziale passo indietro rispetto alla scelta di tagliare i fondi per i disabili gravissimi che metterebbe in estrema difficoltà oltre 7mila persone. Oggi è stata infatti votata all'unanimità dalla Giunta regionale una nuova delibera, la n. 2798, che indica "di dare continuità per il mese di gennaio 2020 al Buono Misura B1 alle persone già in carico con la precedente annualità FNA 2018 alla data del 31 dicembre 2019, dando mandato alle ATS di riconoscere alle medesime l'erogazione di un buono di pari importo a quanto liquidato per il mese di dicembre 2019 nella misura e secondo i criteri definiti per l'annualità 2019". In pratica una proroga di un mese dopo il quale bisognerà poi decidere quali misure intraprendere a livello strutturale per tutta l'annualità 2020. A 17 giorni dalla seduta del Consiglio regionale in cui due mozioni erano ...

