Lo scontro politico si sposta sul coronavirus. La maggioranza attacca Salvini: «Sciacallo» (Di venerdì 31 gennaio 2020) L’emergenza coronavirus infiamma lo scontro politico tra maggioranza e opposizione. Mentre il governo decreta lo stato d’emergenza per sei mesi, Matteo Salvini attacca l’esecutivo: «È così che il governo tutela la salute e la sicurezza degli italiani? La Lega, da giorni, chiedeva quarantena, controlli, blocchi e informazioni, ma per politici e giornalisti di sinistra eravamo speculatori e sciacalli. Preghiamo Dio che non ci siano disastri, ma chi ha sbagliato deve pagare. Qualcuno nel governo ha perso tempo e ha sottovalutato quanto stava avvenendo. Come Lega – ha aggiunto – contiamo che il governo verifichi ogni ingresso, per mare, per terra, per aria perché con la salute dei cittadini non si scherza. Il virus è in tutti i continenti ed è chiaro quindi che ogni arrivo in Italia debba essere controllato, limitato e verificato». Pd e Italia ... open.online

5G in Italia - l’allarme del Copasir e lo scontro politico. Salvini : “Troppe cose non tornano su M5S-Cina” : 5G in Italia , l’allarme del Copasir e lo scontro politico C’è un rischio per la sicurezza nazionale legato all’installazione di apparecchiature per il 5G affidata ad aziende cinesi? Una relazione del Copasir trasmessa la scorsa settimana alle Camere ha sollevato la questione anche in Italia , dopo i timori manifestati già da anni dagli Stati Uniti, accendendo anche uno scontro politico tra forze politiche che sulla questione si ...

scontro nel M5S - Paragone attacca Di Maio : “Non ha più il potere del capo politico” : C’è ancora mare agitato nel Movimento 5 Stelle, che registra ora un nuovo attacco interno da parte del parlamentare Gianluigi Paragone . L’ex conduttore de La Gabbia, ha detto che Di Maio non è più il capo politico del M5S, scatenando la reazione di altri membri del movimento. L’attacco di Paragone ad Agorà Forse quella ferita interna, che sembrava sanata dopo l’incontro con Grillo a seguito del voto sulle elezioni regionali, deve ancora ...

Mes - rinvio dopo lo scontro : ma il rischio politico resta : Il rinvio a febbraio della firma della riforma salva-Stati (Mes), e il fatto che il tema potrebbe non essere oggetto della riunione di metà dicembre dell'eurosummit, potrebbe far scendere...

Lo scontro politico intorno al Mes : La riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità (Mes), che si dovrebbe concludere con l'approvazione di un nuovo Trattato al vertice europeo di dicembre, dopo l'accordo raggiunto lo scorso giugno all'Eurogruppo, agita la politica italiana, ed è scontro tra Lega e governo. Dopo le accuse lanciate da Matteo Salvini al presidente del Consiglio e la dura replica di Giuseppe Conte (che ha chiarito che nessun accordo è stato ancora siglato), è il ...

