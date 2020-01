Lo nero periglio che vien dal remoto Catai (Neo Coronavirus 2019) (Di venerdì 31 gennaio 2020) Sull’emergenza sanitaria in corso i giornalisti italiani stanno rendendo un pessimo servizio alla cittadinanza, alimentando panico e disinformazione, ma, soprattutto, facendo i finti tonti per nascondere col proverbiale dito quel che non si può negare. Un virus che si diffonde per via aerea, tramite il “flu”, le famose goccioline microscopiche che tutti emettiamo parlando o starnutendo, non può essere fermato. Di fatto siamo già in una situazione di diffusione pandemica. Leggo da uno squisito pezzo su Libero.it (un articolo che è un concentrato di errori tecnici ed orrori grammaticali: https://www.liberoquotidiano.it/news/scienze—tech/13558826/Coronavirus-cina-foto-microscopio-scienziati-occidentali-tagliati-fuori-studio.html) enormità sesquipedali come “anche se il danno devastante di questo microscopico microbo” (mi aspetto di incrociare un virus alto venti centimetri allora!) ... romadailynews

