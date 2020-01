LIVE Sport, DIRETTA 30 gennaio: definiti i gironi di volley alle Olimpiadi, Vettel prova il sedile della Ferrari (Di venerdì 31 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.50 volley – definiti i gironi delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Italia fortunata, azzurri nel gruppo con Giappone e Polonia. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 16.45 volley FEMMINILE – definiti i gironi delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Italie nel gruppo di ferro con Cina, USA, Russia e Turchia! CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 16.35 SALTO CON GLI SCI – Nika Kriznar è la migliore nelle qualificazioni a Oberstdorf, 17mo posto per l’azzurra Lara Malsiner. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 16.30 COMBINATA NORDICA – Jarl Magnus Riiber ha vinto la prima prova a Seefeld valida per la Coppa del Mondo, Samuel Costa 22°. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 16.30 F1 – Oggi Sebastian Vettel ha provato il sedile della nuova Ferrari. Incontrati ingegneri e Mattia Binotto a Maranello. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA ... oasport

SkySport : ? #UltimOra #Mercato ?? #Fiorentina, #Boateng vicino al #Besiktas ?? Cessione in prestito con diritto di riscatto… - SkySport : ? #UltimOra #Mercato ?? #Fiorentina, accordo col #Verona per #Amrabat ?? Affare da 20 milioni + bonus, arriva a giug… - SkySport : #Eriksen all’Inter, visite mediche a Milano: la giornata di oggi LIVE -