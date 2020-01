LIVE Sport, DIRETTA 30 gennaio: definiti i gironi di volley alle Olimpiadi, Vettel prova il sedile della Ferrari (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.09 BASKET – Anadolu Efes e Valencia vincono nelle due partite di oggi della 22a giornata di Eurolega. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 22.33 RUGBY – Spettacolare vittoria dell’Italia under 20 nell’esordio del Sei Nazioni di categoria con il Galles. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 21.49 ATLETICA – Altro show di Luminosa Bogliolo: 8.02 sui 60m hs per l’azzurra. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 21.33 SCI FREESTYLE – Hoefflin e Ragettli vincono a Mammoth in Coppa del Mondo. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 21.11 BASKET – Andiamo a scoprire i roster di Team World e Team USA nel Rising Stars Game di NBA. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 20.50 ATLETICA – Le scarpe da record di Eliud Kipchoge saranno vietate alle Olimpiadi di Tokyo. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 20.29 ... oasport

SkySport : ? #UltimOra #Mercato ?? #Fiorentina, #Boateng vicino al #Besiktas ?? Cessione in prestito con diritto di riscatto… - SkySport : ? #UltimOra #Mercato ?? #Fiorentina, accordo col #Verona per #Amrabat ?? Affare da 20 milioni + bonus, arriva a giug… - SkySport : #Eriksen all’Inter, visite mediche a Milano: la giornata di oggi LIVE -