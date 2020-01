LIVE Italia-Bielorussia calcio a 5, Qualificazioni Mondiali in DIRETTA: gli azzurri vogliono i tre punti (Di venerdì 31 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 18.15 Sarà tutta spagnola, la terna arbitrale che dirigerà l’incontro: David Urdanoz Apezteguia, Alejandro Martinez Flores e Juan José Cordero Gallardo. h 18.10 Squadre in campo per il riscaldamento. h 18.05 A Canal, attaccante titolare, ma non solo è affidata la richiesta di concretizzare le occasioni che gli azzurri produrranno. Ieri, nel match contro la Finlandia, l’Italia ha infatti sprecato parecchie chance sotto porta. h 18.00 Ecco le formazioni ufficiali del match Bielorussia: Stremilov, Rogovik, Chibisov, Zhigalko, Gorbenko, Matveenko, Selyuk, Kozel, Gusakov, Kolb, Zharikov, Rabyko,Scherbich, Luksha. CT: Aleksandr Savintsev Italia: Mammarella, Ercolessi, Murilo, Merlim, Canal, Victor Mello, Romano, Schininà, Musumeci, De Luca, De OLIVEira, Cesaroni, Molitierno. CT: Alessio Musti Buongiorno e ben ritrovati su OA Sport, ... oasport

