LIVE Italia-Bielorussia 5-3 calcio a 5, Qualificazioni Mondiali in DIRETTA: gli azzurri ottengono la vittoria. De Oliveira e Murilo straordinari (Di venerdì 31 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante il corso di questa DIRETTA LIVE. Un buon proseguimento di serata con le news, le cronache e gli approfondimenti di OA Sport. Vittoria preziosissima per gli azzurri che salgono a quota 4 punti nella classifica del girone mettendo pressione al Portogallo, che fra poco si misurerà contro la Finlandia. Domenica invece, dalle 18, vi sarà il duello contro i lusitani che potrebbe valere il pass diretto per i Mondiali. 20’00” FINISCE QUI: Italia 5-3 Bielorussia. 19’55” ZHIGALKO SIGLA IL PUNTO DEL 5-3 A POCHI SECONDI DALLA FINE. 19’00” Si entra nell’ultimo minuto, con MAMMARELLA CHE NEGA LA GIOIA DEL GOL A SELYUK! 18’30” Un’occasione per parte: Merlim non trova la porta vuota sull’ennesimo tentativo di powerplay bielorusso. Sul ribaltamento di ... oasport

