LIVE Italia-Bielorussia 4-2 calcio a 5, Qualificazioni Mondiali in DIRETTA: regge per ora la difesa messa in piedi dagli azzurri (Di venerdì 31 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15’10” Selyuk in questo momento si mette la pettorina, sarà lui il portiere di movimento in questo finale. 15’00” Ora possesso per la Bielorussia. Il ct Aleksandr Savintsev blocca tutto e chiama timeout. 14’45 De OLIVEira straordinario qui nel proteggere palla: conquista una rimessa laterale. 14’00” Si ricomincia. C’è De OLIVEira come pivot per cercare di tenere qualche pallone in più in avanti, lontano dalla porta di Mammarella. 13’50” Passa un altro minuto. Time out per gli azzurri: Musti vuole far respirare i suoi ragazzi e mettere ordine rispetto agli schemi difensivi. 13’00” Si difende l’Italia. 12’50 Super chiusura di Canal che mette in angolo su un tracciante basso: angolo per la Bielorussia. 11’20 MERLIM CI PROVA DA LONTANO, CON LA PORTA VUOTA: ... oasport

