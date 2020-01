LIVE Italia-Bielorussia 1-0 calcio a 5, Qualificazioni Mondiali in DIRETTA: De Oliveira porta meritatamente in vantaggio gli azzurri (Di venerdì 31 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08’04” Zharikov ci prova, Canal mette la palla in angolo impattandone la traiettoria . Time out Bielorussia ora. 06’20” L’Italia non molla un centimetro. Musumeci ci prova ancora, palla fuori. 05’49” DE OLIVEIRAAAAAAAAA: Italia 1-0 Bielorussia! Azzurri in vantaggio con una botta dalla distanza, per il giocatore classe 1991 arriva il ventesimo gol personale in nazionale. 05’35” Lancio di Mammarella ora per De OLIVEira, l’attaccante non trova il tempo per staccare al meglio di testa. 05’20” Nulla di fatto per l’attacco tricolore. 05’15” Secondo fallo commesso dai rossoverdi di Savintsev: Merlim ci prova, la palla finisce in angolo. 04’30” Si chiude la Bielorussia, che ricaccia indietro l’Italia. 04’20” Angolo per ... oasport

