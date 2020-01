LIVE Italia-Bielorussia 0-0 calcio a 5, Qualificazioni Mondiali in DIRETTA: si comincia! Azzurri a caccia del gol del vantaggio (Di venerdì 31 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00’00” SI comincia! E’ L’Italia A DARE IL calcio D’INIZIO. h 18.27 Squadre in campo: inni nazionali, strette di mano, foto di rito, sorteggio e poi…si parte! h 18.25 Chibisov, Zhigalko, Gorbenko: un trio di giocatori di alto LIVEllo al servizio del ct Aleksandr Savintsev. Saranno questi i principali pericoli di matrice bielorussa nel corso dei 40′ di gioco. h 18.20 Nella prima giornata del mini-girone, la Bielorussia è stata sconfitta dai padroni di casa del Portogallo: questo ko l’ha relegata all’ultimo posto della classifica, alle spalle dell’Italia e della Finlandia – oltre che dei lusitani – che invece hanno impattato sul 2-2. h 18.15 Sarà tutta spagnola, la terna arbitrale che dirigerà l’incontro: David Urdanoz Apezteguia, Alejandro Martinez Flores e Juan ... oasport

