Lite in azienda, operaio marocchino armato di motosega tenta di decapitare colleghi (Di venerdì 31 gennaio 2020) Gabriele Laganà La violenza è avvenuta all’interno della ditta Mantese Legnami a Farra di Soligo, nel Trevigiano. Il marocchino era stato assunto due giorni prima Prima litiga per futili motivi con alcuni colleghi e poi, come in un film horror, si impossessa di una motosega e tenta di decapitare i suoi compagni di lavoro che, per mettersi in salvo, corrono terrorizzati in strada in cerca di aiuto. L’assurdo e folle episodio, terminato con il ferimento di due persone, è avvenuto nel pomeriggio di ieri nella storica ditta Mantese Legnami in via Castelletto 58, situata lungo la trafficata strada provinciale 32 che da Farra di Soligo porta alla frazione di Col San Martino, in provincia di Treviso. Come riporta Il Gazzettino, a tentare di compiere la strage è stato M.N., un 32enne marocchino assunto soltanto due giorni prima tramite un'agenzia di lavoro interinale. L’esplosione ... ilgiornale

