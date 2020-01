Lisa, morta nel sonno a 18 anni: “Mia figlia innamorata della vita, ditemi cosa è successo” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti dopo la morte di Lisa Collazuol, la ragazza di diciotto anni residente in Alpago trovata morta dalla madre al mattino. La giovane, studentessa e giocatrice di rugby, la settimana scorsa aveva subito un piccolo intervento chirurgico. Il padre: "Ho chiesto per che cosa fosse morta Lisa ma nessuno ha risposto". fanpage

