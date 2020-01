Limbiate, per difendersi dal freddo ha incendiato la casa (Di venerdì 31 gennaio 2020) Un uomo di 65 anni ha dato fuoco ad alcuni cartoni dentro il suo appartamento a Limbiate per cercare di ripararsi dal freddo, finendo con l’incendiare la casa. L’apparamento Aler di via Val Gardena in cui viveva il 65enne disoccupato e con un passato difficile, è stato giudicato inagibile. L’allarme è scattato qualche pomeriggio fa, verso le 15. L’uomo aveva freddo e in casa non c’era nè il riscaldamento nè la luce elettrica, staccati per mancato pagamento delle bollette. L’uomo quindi ha dato fuoco ad alcuni cartoni per scaldarsi, ma le fiamme hanno poi bruciato l’appartamento. su Il Notiziario. ilnotiziario

