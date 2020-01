«Liliana Segre mi ha rotto i c…», vigile urbano contro la senatrice a vita (Di venerdì 31 gennaio 2020) Un vigile urbano di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) pubblica su Facebook un post contro la senatrice a vita, sopravvissuta ai campi di concentramento, e scoppia la polemica. «Sta ca*** di Liliana Segre mi ha rotto i cogl***i» ha scritto, costringendo l’amministrazione comunale e il comando di Polizia Municipale, come si legge in una nota riportata dal Resto del Carlino, a «stigmatizzare il comportamento di un appartenente al Corpo della Municipale». RivieraOggi.it Il post pubblicato su Facebook «Il gesto del dipendente pubblico, che sarà sottoposto alla valutazione del competente ufficio per i procedimenti disciplinari, rischia di gettare discredito su un Comune che si è sempre distinto nel promuovere iniziative volte a rafforzare nella comunità sambenedettese il ricordo della Shoah, l’ultima pochissimi giorni fa proprio in occasione della Giornata della Memoria a ... open.online

