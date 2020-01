L’ex presidente e vicepresidente della Banca popolare di Bari sono stati arrestati

Giorgio Corbelli arrestato : chi è L’ex presidente del Napoli e condanna : Giorgio Corbelli arrestato: chi è l’ex presidente del Napoli e condanna L’ex presidente del Napoli, società oggi guidata da De Laurentiis, Giorgio Corbelli è stato arrestato. Si trovava agli arresti domiciliari dove stava scontando una prima condanna ma, come riferito dal Giornale di Brescia, è stato condotto in carcere dopo che è diventata definitiva una condanna del Tribunale di Milano. Chi è Giorgio Corbelli, le ...

Isabel dos Santos - figlia delL’ex presidente dell’Angola - è stata formalmente accusata dalla procura nazionale : Isabel dos Santos, la donna più ricca dell’Africa e figlia dell’ex presidente dell’Angola, è stata formalmente accusata dalla procura nazionale dell’Angola di una serie di reati, tra cui riciclaggio, traffico di influenze illecite e falsificazione di documenti. Nei confronti di

Una targa al San Paolo per L’ex presidente del Napoli Roberto Fiore : Venerdì, a mezzogiorno, allo Stadio San Paolo, verrà collocata, sul muro di uno degli accessi agli spalti nella Tribuna Posillipo, una targa in ricordo di Roberto Fiore, presidente del Calcio Napoli dal 1964 al 1967. L’iniziativa nasce da un’idea del giornalista Marcello Pelillo, autore di un libro sulla figura di Fiore. Alla cerimonia interverranno, oltre all’assessore comunale allo Sport Ciro Borriello, i familiari di Roberto ...

L’ex presidente boliviano Evo Morales ha annunciato il candidato a presidente del Movimento per il Socialismo : è l’ex ministro dell’Economia Luis Arce : L’ex presidente della Bolivia Evo Morales, costretto alle dimissioni lo scorso novembre dopo estese proteste e dopo le pressioni dei partiti della destra, ha annunciato chi sarà il candidato a presidente del Movimento per il Socialismo (MAS), il suo partito,

Dai vitalizi a Moscopoli - gli aiutini di Lady Elizabeth. Durante una seduta in piena crisi del Governo Conte 1 la Casellati arrivò a chiamare presidente L’ex ministro Salvini : Una carrellata impressionante di polemiche, figuracce, flop. Ormai ci siamo abituati agli scivoloni della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. In effetti il voto con il centrodestra sul caso Gregoretti-Salvini è solo l’ultimo atto di una presidenza vissuta sul filo della polemica. Impossibile non ricordare ad esempio il primo attacco alla presidente, datato giugno 2018. Il Movimento 5 stelle accusò Casellati di frenare sulla ...

Muore L’ex presidente della Roma Dino Viola : con lui arrivò uno storico scudetto : Il 19 gennaio 1991 ci lasciò Dino Viola, negli anni Ottanta presidente della Roma. Era un tipo elegante e signorile. Con lui al timone i giallorossi iniziarono subito ad ingranare. Il ricordo più bello per i tifosi della Roma è la stagione 1982-83 quando arrivò lo scudetto firmato da Nils Liedholm. Giocatori simbolo di quella squadra erano Ancelotti, Pruzzo, Conti, Falcao. Nell’era Viola arrivarono a Roma calciatori quali Toniho ...

L’Alta Corte di Lahore ha cancellato la condanna a morte per L’ex presidente pakistano Pervez Musharraf : L’Alta Corte di Lahore ha cancellato la condanna a morte per l’ex presidente pakistano Pervez Musharraf, che era stato condannato a dicembre per “alto tradimento”. L’Alta Corte ha stabilito che la sentenza di dicembre era stata incostituzionale, perché arrivata al termine

Morto Francesco Averna | Il re dell’amaro era L’ex presidente della società : L’imprenditore Francesco Averna aveva 66 anni. Era ricoverato all’Istituto tumori di Milano. Il successo con la ricetta segreta a base di erbe, radici e agrumi da tutto il mondo È Morto oggi a Milano dove era ricoverato all’Istituto tumori l’imprenditore nisseno Francesco Claudio Averna. L’ex presidente della Averna, la società produttrice dell’amaro che dal 2014 […] L'articolo Morto Francesco Averna | ...

Liberia - folla protesta con il presidente Weah : in migliaia contro la corruzione nello staff delL’ex milanista : La polizia Liberiana ha sparato gas lacrimogeni e fatto ricorso a un cannone ad acqua per disperdere le circa 3.000 persone che manifestavano ieri mattina contro la politica economica del governo in un distretto centrale nella capitale Monrovia. Lo riporta Al Jazeera, aggiungendo che i manifestanti si sono riuniti per protesta nei confronti del presidente Liberiano George Weah e che questo raduno segue l’altro di massa avvenuto lo ...

Carlos Ghosn - emesso mandato d’arresto per L’ex presidente Nissan. In manette altre sette persone : Secondo i media locali, sono in tutto sette le persone arrestate in Turchia nell’ambito delle indagini sulla fuga di Carlos Ghosn in Libano. Intanto, a Tokyo gli inquirenti hanno deciso di perquisire la casa dell’ex presidente di Nissan-Renault. Le immagini andate in onda sulla tv giapponese hanno mostrato agenti di polizia vestiti di scuro che entrano nell’abitazione e in altri luoghi frequentati da Ghosn prima delle ...