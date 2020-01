L’Eredità, il neo campione Giuseppe mette nei guai Rai e Flavio Insinna: ecco cosa ha fatto [FOTO] (Di venerdì 31 gennaio 2020) Nuovo campione a L’Eredità Dopo il dominio di Michele Veneziano, il giovane campione de L’Eredità che per scommessa ha tagliato i capelli con Flavio Insinna, nel game show di Rai Uno si sono susseguiti un paio di campioni. Lo studente universitario veronese purtroppo ha dovuto salutare il gioco perché non è riuscito a raggiungere il Triello, fase che dà la possibilità di ritornare il giorno seguente nonostante la sconfitta. Ma nelle ultime ore il quiz ha coronato un nuovo campione con tanto di portafoglio. Di chi si tratta? Giuseppe Cursio di San Marco in Lamis vince 50 mila euro a L’Eredità Giuseppe Cursio, 31enne residente nella Capitale ma originario di San Marco in Lamis in provincia di Foggia ha vinto convincendo tutto il pubblico della sua bravura. Infatti il ragazzo nella puntata dell’Eredità andata in onda ieri sera, 29 gennaio 2020 è riuscito a portarsi ... kontrokultura

KontroKulturaa : L’Eredità, il neo campione Giuseppe mette nei guai Rai e Flavio Insinna: ecco cosa ha fatto [FOTO] - -