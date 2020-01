‘Lei era già incinta di Ylenia…’: Al Bano e Romina, la verità sulle nozze ‘combinate’ (Di venerdì 31 gennaio 2020) La Power già incinta di Ylenia nel giorno del matrimonio con Al Bano AlBano e Romina sono sempre al centro del gossip e sotto i riflettori. Proprio in questi ultimi giorni i due hanno confermato la loro partecipazione al festival di Sanremo 2020 e i fan non vedono l’ora di rivedere i loro beniamini esibirsi sul palco dell’Ariston. La tragica scomparsa di Ylenia ha portato un enorme dolore alla coppia, che man mano li ha costretti a dividersi. La figlia che un tempo li ha uniti, nel 1994 avrebbe segnato anche la fine della loro unione. Alcuni hanno sempre parlato del matrimonio della coppia come se fosse stato quasi combinato. A chiarire ogni dubbio ci ha pensato Detto Mariano, il loro testimone di nozze. La verità sulle nozze ‘combinate’ AlBano e Romina si sono sposati nel 1970, un amore unico e travolgente che ancora oggi appassiona i fan della coppia e non solo. In pochi, ... kontrokultura

chedisagio : E anche se fosse, presidente della Lombardia Attilio Fontana, che facciamo? Togliamo il diritto di voto ai disabil… - matteorenzi : Kobe Bryant era una leggenda del basket. Ma un quarantunenne che muore con la figlia è innanzitutto un uomo che se… - woketrashqueenn : RT @jasmjneg: Per una volta che Rita si raccontava di lei con i figli la regia stacca.. Rita : una cosa che non perdonerò mai a Vittorio e… -