Le Parole della Settimana sabato 1 febbraio Massimo Gramellini ospita Paola Cortellesi e Vincenzo Mollica da Sanremo (Di venerdì 31 gennaio 2020) Le Parole della Settimana su Rai 3 con Massimo Gramellini La puntata di sabato 1 febbraio alle 20:20: gli ospiti Una nuova Settimana da raccontare per Massimo Gramellini sabato 1 febbraio con Le Parole della Settimana, tanti eventi e appuntamenti in quella appena trascorsa e altrettanti in quella che dovrà arrivare e che sarà la Settimana di Sanremo. La classica intervista di copertina vedrà in studio Paola Cortellesi, attrice poliedrica del panorama italiano, capace di condurre grandi show, di divertire con imitazioni e di essere protagonista di grandi film come “Figli”, l’ultimo lavoro del compianto Mattia Torre, nel quale racconta, in coppia con Valerio Mastrandrea, la vita di due genitori alle prese con l’arrivo del secondogenito. Nel corso della puntata saranno ospiti anche Camila Raznovich, conduttrice del programma Kilimangiaro la domenica su Rai3, John Peter Sloan, scrittore ... dituttounpop

