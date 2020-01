Le mascherine per il Coronavirus servono davvero oppure no? (Di venerdì 31 gennaio 2020) servono veramente le mascherine per evitare di contrarre il Coronavirus? Cosa sappiamo e come cercare di evitare il contagio. L’allarme per il Coronavirus continua a crescere.I casi aumentano anche se pare, in realtà con un po’ meno rapidità rispetto al previsto. Continuano ad esserci morti e soprattutto continuano ad esserci dei casi anche fuori dalla … L'articolo Le mascherine per il Coronavirus servono davvero oppure no? è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

UNICEF_Italia : Primi casi di #coronavirus in Italia, la vera urgenza è evitare il panico e informarsi da fonti affidabili.… - IlContiAndrea : Cominciamo a diffondere un po’ di sana informazione. Visto che di ignoranti in giro... “Girare per le strade con l… - pomeriggio5 : Panico e mascherine in Italia per il #coronavirus, chinatown a Milano è deserta: il gesto della nostra… -