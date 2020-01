Le gang di Haftar (Di venerdì 31 gennaio 2020) In Libia a soltanto centocinquanta chilometri dall’isola di Lampedusa si combatte un conflitto internazionale che coinvolge le nazioni più potenti della regione e anche qualcuna fuori. L’Italia ha perso la capacità di farsi ascoltare in quella guerra – almeno per ora – anche se gli effetti arriveran ilfoglio

gang Haftar Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : gang Haftar