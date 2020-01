Le 25 migliori canzoni che hanno fatto la storia del cinema (Di venerdì 31 gennaio 2020) La nostra classifica delle migliori canzoni della storia del cinema, diventate ormai indimenticabili: da Somewhere Over the Rainbow a Cheek to Cheek, passando per Singin' in the Rain e My Heart Will Go On. A volte il legame tra un film e una canzone della sua colonna sonora può essere indissolubile. Si crea un legame a doppio filo tale per cui, se preso singolarmente, un brano può far scattare nella mente il ricordo del film a cui è legato, e viceversa. E, quando poi si rivive quel momento in cui ambedue le parti collimano e si esprimono all'unisono, ecco che fa capolino quell'emozione già vissuta, la sensazione di quel cuore che si fa straziato oppure si colma di gioia portandoci alla commozione, la sensazione di quelle gambe che si sciolgono e che cominciano a ... movieplayer

purplexblink : Come ci si sente a non conoscere le migliori canzoni dei bts? - cinemaniaco_fb : ?????????????? Le 25 migliori canzoni che hanno fatto la storia del cinema - succodifungo : @JIISUNSHINE HEROS SOUP È UNA DELLE LORO CANZONI MIGLIORI MA CHE DICI -