L’atletica appesa ad una pec della Regione: lunedì riapre la pista del Collana (Di venerdì 31 gennaio 2020) La pista di atletica del Collana apre lunedì prossimo. Il mantra infinito dello stadio vomerese, dopo l’effettiva ripartenza delle attività nelle due palestre rinnovate, si posta ora sul cuore dell’impianto, per richiesta e tradizione. La pista, che per ora riposa in santa pace, nuova e intonsa, in ostaggio dei soliti intoppi burocratici, dovrebbe essere “rilasciata” il 3 febbraio. Lo scrive l’edizione cittadina di Repubblica: “Una Pec della Regione ha diradato le nubi delle ultime settimane. lunedì è il giorno giusto per la consegna alla Giano”. La pista infatti non è stata ancora consegnata ufficialmente dall’Aru, e in seconda battuta dalla Regione Campania, alla società di costruzioni divenuta sportiva proprio per poter gestire in proprio l’attività principe del Collana. Una questione di documenti, e di ritardi. Il ... ilnapolista

