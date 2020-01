L’anello di diamanti finisce tra la spazzatura e quando se ne accorge rovista tra i rifiuti, cosa accade (Di venerdì 31 gennaio 2020) Una ragazza, Ashlee Palacio di Manhattan mentre dormiva si era sfilata L’anello di diamanti e l’aveva appoggiato per terra. Poiché era mezza addormentata e il gesto lo aveva fatto nel dormiveglia, la mattina non si è ricordata e vedendo per terra un po’ di roba da buttare ha preso la scopa e ha messo tuto nel sacchetto della spazzatura. quando più tardi si è ricordata delL’anello e lo ha cercato tra i rifiuti ha visto che il fidanzato aveva portato via la spazzatura. E gli ha dovuto raccontare cosa era accaduto. Il ragazzo, agitatissimo prima lo ha cercato tra i rifiuti per strada ma, non trovandolo, ha chiamato l’ufficio della nettezza urbana ed è stato autorizzato da loro ad andare nella discarica per cercarlo. Il ragazzo ha detto così: “Il camion è entrato e ha scaricato più di un centinaio di sacchetti sul pavimento, e guardando mi veniva anche da ... baritalianews

