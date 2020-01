La7, battibecco tra Becchi e Formigli. “Me ne vado, basta”. “Ma sta a casa sua, dove va?”. Poi il filosofo ci ripensa e ritorna (Di venerdì 31 gennaio 2020) Siparietto a Piazzapulita (La7) tra il filosofo Paolo Becchi e il conduttore della trasmissione, Corrado Formigli. Il giornalista chiede al docente, in collegamento dalla sua abitazione, cosa pensa della citofonata del leader della Lega, Matteo Salvini, al ragazzo italo-tunisino nel quartiere Pilastro di Bologna. Becchi mostra tutta la sua insofferenza sull’argomento: “Ne avete già parlato tanto e mi sono così annoiato che non mi sembra il caso di aggiungere niente”.- “Mi dispiace che si sia annoiato – ribatte Formigli – Però, se si è annoiato tanto, può fare qualcosa di più divertente la sera”. “Ma mi ha invitato lei” – replica Becchi – Ok, me ne vado“. Con un colpo di scena, il filosofo si alza e abbandona la sua postazione, nell’ilarità generale del pubblico e degli ospiti in studio. “Ma sta a casa ... ilfattoquotidiano

REstaCorporate : RT @fattoquotidiano: La7, battibecco tra Becchi e Formigli. “Me ne vado, basta”. “Ma sta a casa sua, dove va?”. Poi il filosofo ci ripensa… - giannettimarco : RT @fattoquotidiano: La7, battibecco tra Becchi e Formigli. “Me ne vado, basta”. “Ma sta a casa sua, dove va?”. Poi il filosofo ci ripensa… - Noovyis : (La7, battibecco tra Becchi e Formigli. “Me ne vado, basta”. “Ma sta a casa sua, dove va?”. Poi il filosofo ci rip… -