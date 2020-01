La Yamaha scarica Valentino Rossi (ci serva da lezione) (Di venerdì 31 gennaio 2020) L’errore è voltarsi verso l’abisso, anziché alzare lo sguardo e provare a vedere se c’è ancora cielo. Quando veniamo scaricati scivoliamo in un cono d’ombra, hai voglia di provare a cercare l’interruttore. È la vita che scatarra invece di ruggire, come il motore della moto di Valentino Rossi, lo «scaricato» eccellente di questi giorni di passaggi epocali, troni spodestati, corone che rotolano in cerca di nuovi padroni. Il futuro della Yamaha non è più cosa sua. Della serie: grazie molte, ma fatti più in là. La casa motoristica giapponese ha deciso di non rinnovare più il contratto al campione italiano nel 2021. Quelli che si vedono all’orizzonte sono Vinales e Quartataro, gioventù lanciata verso la gloria. «Ci siamo lasciati di comune accordo» Alessio Uccio Salucci, storico ... gqitalia

